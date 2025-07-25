النيابة تحقق مع محامٍ بتهمة هتك عرض طفل في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة باب شرقي في الإسكندرية، برئاسة المستشار نير سكيكر، تحقيقات موسعة مع محامٍ، لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة داخل منزله في منطقة الحضرة الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغ من ربة منزل تتهم فيه محاميًا بهتك عرض طفلها بالقوة.

وذكرت والدة الطفل في بلاغها أن نجلها كان قد خرج من المنزل لشراء الحلوى واللعب مع أصدقائه بالشارع، قبل أن يطلب منه المحامي المشكو في حقه شراء بعض الأغراض، ثم استدرجه إلى شقته الكائنة بشارع الزهور بدائرة القسم، وتعدى عليه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية المحامي، وأُلقي القبض عليه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأنكر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، كما أنكر معرفته بالطفل.

وأمر المستشار نير سكيكر بإجراء معاينة فورية للشقة محل الواقعة، بحضور الطفل المجني عليه.