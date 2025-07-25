"ضربة زجاجة وقبر أسمنتي".. تفاصيل مقتل "إيمان" على يد زوجها بالبحيرة

البحيرة ـ أحمد نصرة:

أنهى عامل حياة زوجته بطريقة مروّعة، بعدما ضربها بزجاجة مهشمًا رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يدفنها في حفرة خلف منزله، بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من "صبحي م.ع.أ"، بتغيب زوجته "إيمان" – 39 عامًا – عن المنزل.

وتبين بتكثيف التحريات، أن زوج المجني عليها هو مرتكب الواقعة، بسبب خلافات زوجية، وأنه ادّعى كذبًا تغيبها، وبضبطه ومواجهته اعترف بجريمته، مؤكدًا أنه ضربها بزجاجة على الرأس حتى تأكد من وفاتها، ثم "لفها" ببطانية ودفنها خلف المنزل وأخفى الجثة بالأسمنت.

أرشد المتهم عن مكان دفن الجثة، وانتقل فريق من النيابة، وجرى استخراج الجثمان، وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

حُرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة وظروفها وملابساتها.