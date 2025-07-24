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تصادم مروع بالقليوبية.. شلل مروري و9 مصابين على الطريق الدائري

06:06 م الخميس 24 يوليه 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في تصادم عنيف وقع على الطريق الدائري بمحافظة القليوبية، بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أدى إلى توقف شبه تام للحركة المرورية في أحد أكثر شرايين النقل حيوية في مصر.

فور تلقي بلاغ بالحادث عند منطقة أسفل الطريق الحر باتجاه السلام، تحركت الأجهزة المعنية، حيث تم الدفع بقوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وقد عملت فرق الطوارئ بكفاءة على احتواء الموقف ونقل المصابين التسعة إلى مستشفى قليوب التخصصي لتقييم حالاتهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وعقب إخلاء المصابين، باشرت الجهات المختصة جهودها لرفع آثار الحادث من المسار الرئيسي للطريق، في عملية استهدفت إعادة انسيابية الحركة المرورية وتخفيف حدة التكدس الذي نجم عن الواقعة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات الأولية في موقع الحادث، للوقوف على الأسباب الدقيقة للتصادم وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تصادم مروع بالقليوبية تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي 9 مصابين على الطريق الدائري بمحافظة القليوبية شلل مروري بالطريق الدائري
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