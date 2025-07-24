الشرقية- ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ختام فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بمشاركة عدد من القيادات النسائية الواعدة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور المرأة في العمل العام، وتزويدها بالمهارات القيادية والإدارية من خلال مزيج من المحاضرات التفاعلية وورش العمل والنقاشات الجماعية، التي صُممت بعناية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيداً بدورها الرائد في دفع عجلة التنمية، ومؤكداً أهمية الاستفادة من التدريب لتحسين الأداء داخل الجهاز الإداري.

كما استمع المحافظ إلى تقييم المشارِكات بشأن البرنامج، ومدى تلبيته لاحتياجاتهن الواقعية، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم هذه المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتمكيناً.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربات وسط أجواء من الفخر والدعم المتبادل. حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول، والأستاذة رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة.