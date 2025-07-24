

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أقدمت طالبة ثانوية عامة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بالعقار سكنها في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، عقب حصولها على مجموع 50% في الثانوية العامة.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطارا من مستشفى الطلبة بسبورتنج، بوصول طالبة مصابة بكسور ونزيف وحالتها حرجة.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه، إذ تبين من المعاينة والفحص وصول الطالبة، "آية.ص.ح"، 18 سنة، طالبة، مصابة بكسور ونزيف وحالتها لا تسمح بسؤالها.

وبسؤال والدها 47 سنة، عامل، قال إن ابنته طالبة بالثانوية العامة، وأصيبت بحالة نفسية سيئة بعد إعلان النتيجة، وحصولها على مجموع 50%.

وأشار إلى أنها غافلتهم وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الرابع، بشارع الترعة المردومة، بمنطقه أبو سليمان، ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.