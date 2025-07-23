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السيطرة على حريق بمساكن المعاشات في السويس

03:23 م الأربعاء 23 يوليه 2025

حريق مساكن ارشيفية

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السويس- حسام الدين أحمد:

أخمدت الحماية المدنية في السويس، حريق في شقة سكنية بحي عتاقة قبل امتداد النيران على باقي الوحدات المجاورة في العمارة، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب حريق في شقة بمساكن المعاشات بمدينة الصفا التابعة للإسكان التعاوني، ووجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء من أقرب نقطة ارتكاز.

وأفادت المعاينة أن حريق نشب في شقة رقم 4 بالدور الثاني عمارة رقم 3، بدأت بستارة ثم امتدت إلى الأثاث داخل الغرفة، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها سريعا قبل امتدادها لمحتويات الشقة.

ورجحت المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق ماس كهربائي طال قماش الستارة، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة نشبت فيها النيران سريعا، وتطايرت إلى الأثاث المجاور.

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حريق بمساكن المعاشات السويس الحماية المدنية
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