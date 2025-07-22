أيقونة رياضية.. المئات يشيعون رئيس نادي منتخب السويس الأسبق (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

ودعت مدينة السويس، اليوم الثلاثاء، أحد أبرز رموزها الرياضية والإدارية، المهندس إسماعيل بدرة، رئيس نادي منتخب السويس الأسبق والرئيس الشرفي للنادي، والذي ووري جثمانه الثرى بعد تشييعه من مسجد الغريب التاريخي، وسط حضور حاشد من القيادات الرياضية والمجتمعية ومحبي النادي.

لم يكن رحيل "بدرة" مجرد نهاية لمسيرة إدارية، بل مثّل فقدانًا لرمز ارتبط اسمه بأصعب المراحل التي مر بها النادي، حيث قاده لعدة دورات متتالية، وظل داعمًا محوريًا له حتى بعد تراجعه عن المناصب الرسمية، ليحمل لقب "الرئيس الشرفي"، وهو منصب فخري يُمنح للشخصيات ذات الإسهامات الاستثنائية والتاريخية، ويعكس المكانة الدائمة والتقدير الكبير الذي حظي به في قلوب مجتمع السويس.

من جانبه، وصف المحاسب أسامة الموشي، الرئيس الحالي للنادي، الفقيد بأنه "أحد أبرز الوجوه الرياضية في تاريخ السويس"، مؤكدًا أن تأثيره تجاوز حدود الإدارة ليصبح رمزًا للانتماء والعمل الجماعي، وشخصية حظيت بحب وتقدير واسع النطاق.

وقد نعى نادي منتخب السويس رئيسه الأسبق ببيان رسمي مؤثر، أعرب فيه مجلس الإدارة عن فخره بالإرث الذي تركه الفقيد، مؤكدًا أن بصماته ستظل خالدة في تاريخ النادي.

كما امتدت حالة الحزن لتشمل الأوساط الرياضية في مصر، حيث نعاه مسؤولون بارزون في اتحاد الكرة ولاعبون وإداريون من مختلف الأندية، مشيدين بتواضعه وأخلاقه وحرصه الدائم على دعم الرياضة والشباب.