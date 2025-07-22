دماء على أبواب الجيران.. قتيل و3 مصابين في مشاجرة بالسلاح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة منشية ناصر التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول وقوع إطلاق نار بمنطقة منشية ناصر، وأسفر الحادث عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.

انتقلت قوة أمنية من المركز برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت الواقعة عن مصرع الشاب "كريم. ر. ج"، 20 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب كل من "نادية. ع. إ"، 50 عامًا، و"نجلاء. ر. ج"، 34 عامًا، و"حسين. ك. ف"، 46 عامًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.