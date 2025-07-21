الشرقية - ياسمين عزت:

نظم حزب "مستقبل وطن"، مساء الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، بمشاركة واسعة من المواطنين وقيادات الحزب، وذلك ضمن استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الحزب يخوض الانتخابات بالشراكة مع جميع القوى الوطنية، مضيفًا أن "مستقبل وطن لا يعمل منفردًا، بل يتحرك ضمن رؤية وطنية شاملة تؤمن بدور كل التيارات السياسية في بناء الدولة"، مشددًا على أن المصلحة العامة ستظل فوق أي اعتبار.

وأضاف عبد الجواد أن الحزب يثق في وعي المواطن المصري، داعيًا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الثقة في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حجر الزاوية في تحركات الحزب.

ويُعد المؤتمر واحدًا من سلسلة فعاليات شعبية ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية، ضمن تحالف انتخابي يضم 13 حزبًا، فيما تُعد الشرقية من أبرز المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، وتحظى بـ13 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بينها 6 بالقائمة و7 بالنظام الفردي، وسط تنافس 24 مرشحًا.