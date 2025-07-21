مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة منيا القمح، اليوم، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.

أُقيم المؤتمر في أرض مصلى العيد، وشهد حضورًا واسعًا من المواطنين، إلى جانب مشاركة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وأعضاء من الأمانة المركزية، وقيادات الحزب بالمحافظة، فضلًا عن ممثلين عن النقابات المهنية، وإعلاميين، وشخصيات عامة، ووفود شبابية من مختلف مراكز وقرى الشرقية.

ويأتي هذا التحرك في إطار دعم مرشحي الحزب سواء على القائمة الوطنية، التي تضم 13 حزبًا سياسيًا، أو على المقاعد الفردية، وذلك ضمن جهود تعزيز دعم الدولة المصرية واستكمال مسارها السياسي والتنموي.

من جانبه، دعا الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمثل "عرسًا ديمقراطيًا" يعكس وعي الشعب وثقته في مؤسسات الدولة.

ويُعد المؤتمر جزءًا من خطة أمانة الحزب لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتحفيز التفاعل المجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية.