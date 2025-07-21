لبس الكفن بدل البدلة.. فكهاني ينهي حياة شاب بسبب النظافة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه طعنًا على يد بائع فاكهة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك إثر خلاف بينهما تطور من مشادة كلامية إلى جريمة قتل.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وباشرت التحقيق في الواقعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية وشهادات شهود العيان، فإن الحادثة بدأت عندما كان الضحية، السيد سعد (22 عامًا)، ينظف الشارع أمام منزله، مما أثار حفيظة المتهم الذي يبيع الفاكهة في نفس المنطقة.

تطور النقاش بينهما إلى مشادة، قام على إثرها البائع بمباغتة الشاب وطعنه بسكين كان بحوزته، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادت أسرة الضحية بأنه كان قد عاد من عمله في محافظة أخرى لقضاء إجازة قصيرة بهدف التحضير لحفل خطوبته الذي كان مقررًا بعد أيام. ووصف أقارب الضحية الحادث بأنه أنهى أحلام شاب كان يعمل بجد لتأمين مستقبله.

وباشرت النيابة العامة، وهي الجهة القضائية المنوط بها التحقيق في الجرائم، إجراءاتها فور تلقي البلاغ.

وتم التحفظ على أداة الجريمة، وجارٍ استجواب المتهم للوقوف على كافة ملابسات الحادث ودوافعه الكاملة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.