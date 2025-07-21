إحالة أوراق قاتل خالته المُسنة في الإسماعيلية للمفتي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي تمهيدًا للحكم بإعدامه، وذلك لإدانته في قضية قتل قريبته المسنّة (خالته) داخل مسكنها في محافظة الإسماعيلية، في جريمة وُصفت بالصادمة، كان دافعها الأساسي هو السرقة.

تعود تفاصيل القضية، التي أثارت استياءً واسعًا في الرأي العام، إلى العثور على جثمان المجني عليها، وهي في عقدها السابع، داخل غرفة نومها وقد فارقت الحياة نتيجة اعتداء عنيف، حيث بدا مسرح الجريمة شاهدًا على عملية تفتيش وسرقة لمحتويات الشقة.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة وأدلة الثبوت، كشفت التحريات عن تورط المتهم، وهو نجل شقيقة المجني عليها، الذي أقر في اعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية.

وأرشد المتهم السلطات إلى أداة الجريمة، وهي "رافعة سيارات (كوريك)"، كما كشف عن مكان إخفائه للمسروقات الذهبية التي استولى عليها من الضحية.

وخلال جلسة المحاكمة، شددت النيابة العامة على بشاعة الجريمة كونها جمعت بين القتل العمد المقترن بالسرقة وخيانة صلة الرحم والدم.

ومن جهتهم، طالب ذوو الضحية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدين أن المجني عليها كانت تعتبره بمثابة ابن لها وتقدم له المساعدة باستمرار.