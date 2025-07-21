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إصابة موظف بالمكتب الإعلامي لوزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

03:12 م الإثنين 21 يوليه 2025

أرشيفية - إسعاف

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة أحمد عبد الرحمن زهري فتح الباب، موظف بالمكتب الإعلامي لوزير الصحة، أثناء توجهه إلى المحافظة لمرافقة الوزير في جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية.

كان فتح الباب يستقل السيارة الملاكي رقم (ب ج ٣٦٣٨)، عندما اصطدمت بسيارة ميكروباص تحمل لوحات (ط ص م ٣٣٨٤)، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق. كما تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

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أحمد عبد الرحمن زهري فتح الباب المنشآت الصحية الإسماعيلية
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