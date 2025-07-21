لجنة من قطاع النقل البحري تتفقد ميناء شرم الشيخ لمراجعة منظومة السلامة

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للتشغيل، لجنة من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري أسامة نجم، رئيس الإدارة المركزية للنقل البحري واللوجستيات، لتفقد ميناء شرم الشيخ، ومراجعة منظومة السلامة وجاهزية التشغيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة السلامة البحرية بالموانئ المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بشأن رفع جاهزية التشغيل وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأجرت اللجنة جولة ميدانية موسعة بالميناء، وتفقدت خلالها الأرصفة والبنية التحتية ومنظومة السلامة والمخازن، إضافة إلى مراجعة مدى جاهزية الوحدات البحرية لمواجهة الحالات الطارئة،

كما تابعت اللجنة تنفيذ محاكاة عملية لحادث حريق اندلع على إحدى السفن المتراكية خلال تزويدها بالوقود، وأظهرت القاطرة البحرية سرعة استجابة في التعامل مع الموقف، بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية التي شاركت بفعالية في أعمال الإطفاء، ما يعكس مدى تكامل وجاهزية منظومة الطوارئ داخل الميناء.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء التشغيلي ورفع معايير السلامة بالموانئ، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجهات القيادة السياسية نحو تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

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