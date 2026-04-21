"كراسي تحولت لخزانات".. محافظ أسوان يضبط واقعة تهريب وقود بطريق السادات

كتب : إيهاب عمران

09:29 م 21/04/2026 تعديل في 09:41 م
    محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود
    السيارة المستخدمة في تهريب الوقود

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، خلال جولته تكدس عدد من المركبات أمام محطة تعبئة المواد البترولية بطريق السادات ، وذلك على الرغم من توافر الوقود بشكل كامل داخل المحطة ، وهو ما إستدعى تدخلاً فورياً لإعادة الإنضباط ومنع أي مظاهر عشوائية .

ووجه المحافظ باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة شملت التعامل مع تروسيكل غير مرخص حاول الحصول على الوقود بالمخالفة للتعليمات السابقة ، مع تكليف إدارة المرور بالتواجد الميدانى المستمر داخل وحول المحطة لتنظيم حركة الدخول ، واقتصار التزود بالوقود على المركبات المرخصة فقط من سيارات و موتوسيكلات و تروسيكلات .

وكلف محافظ أسوان بإيفاد لجنة للقيام بحملة مفاجئة عقب الاشتباه فى وجود تلاعب فى آلية توزيع الوقود ، ونجحت اللجنة فى إكتشاف وإحباط محاولة لتعبئة سيارة بعد قيام قائدها بتحويل المقاعد الخلفية لها إلى خزانات ( تنكات) مخصصة لتجميع المواد البترولية بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة من خلال تحرير محاضر متنوعة شملت محاولة التعدى على موظفين أثناء أداء عملهم ، وتعريضهم للخطر، والإتجار لبيع الوقود بالسوق السوداء، وترويع المواطنين، وسيتم تحويله للنيابة العامة لتوقيع أقصى درجات العقوبات عليه، مع التحفظ على السيارة، لحين صدور القرار القانوني بشأنها .

كما شدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى المحطة بضرورة إدخال جميع المركبات إلى داخل نطاق المحطة ، ومنع الإنتظار العشوائى خارجها ، مع تنظيم عملية التموين بشكل حضاري يضمن سرعة الخدمة لتفادي التكدس ، والحفاظ على السيولة المرورية بالطريق .

وأشار عمرو لاشين بأنه تم أمس عقد اجتماع تنسيقى مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول ، وقد تم الإتفاق على إتخاذ حزمة من الإجراءات لتنظيم عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل محافظة أسوان .

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير المواد البترولية بكافة المحطات دون أى نقص ، وأن أى مظاهر ازدحام وفوضى ناتجة عن سوء تنظيم أو ممارسات خاطئة سيتم التعامل معها بكل حزم ، مع عدم السماح بأى تجاوزات أو إستغلال للمواطنين .

وتناشد محافظة أسوان المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية التزود بالوقود ، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمرورية ، وعدم التكدس أو التزاحم خارج المحطات ، و التأكيد على أن الوقود متوافر ولا داعى للقلق على الإطلاق ، وأن الإلتزام والإنضباط هو السبيل لضمان حصول الجميع على الخدمة بسهولة ويسر.

محافظ أسوان تهريب الوقود النيابة العامة

