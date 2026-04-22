يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الزمالك غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز غدا الخميس 23 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أرقام كرونوسلاف يوريسيتش أمام بيراميدز

ومباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، ستكون المباراة رقم 8 التي يخوضها كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك، حيث سبق له قيادة الفريق في 7 مباريات من قبل.

وتمكن كرونوسلاف يوريسيتش، من تحقيق الفوز على حساب نادي الزمالك، في مباراتين من قبل وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات، فيما حضر التعادل في مباراة.

وأخر مباراة جمعت بين بيراميدز والزمالك، كانت المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأول من الموسم الحالي 2025-2026، انتهت لصالح الأبيض بهدف دون مقابل.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الغد وهو في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضها بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

