الدوري المصري

المصري

17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك؟

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 22/04/2026
  • عرض 5 صورة
  كرونوسلاف يوريسيتش
    الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش (1)
  • عرض 5 صورة
    بيراميدز وإنبي
  بيراميدز وإنبي
    بيراميدز وإنبي
  • عرض 5 صورة
    بيراميدز وإنبي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الزمالك غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز غدا الخميس 23 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أرقام كرونوسلاف يوريسيتش أمام بيراميدز

ومباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، ستكون المباراة رقم 8 التي يخوضها كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك، حيث سبق له قيادة الفريق في 7 مباريات من قبل.

وتمكن كرونوسلاف يوريسيتش، من تحقيق الفوز على حساب نادي الزمالك، في مباراتين من قبل وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات، فيما حضر التعادل في مباراة.

وأخر مباراة جمعت بين بيراميدز والزمالك، كانت المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأول من الموسم الحالي 2025-2026، انتهت لصالح الأبيض بهدف دون مقابل.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الغد وهو في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضها بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

موقف الشيبي وصدمة مصطفى فتحي.. بيراميدز يكشف غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك

شيكابالا في الجزيرة والخطيب بالأبيض.. مواقف تاريخية تجمع بين الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تحذير طبي.. مسكنات شائعة قد تتحول إلى خطر عند خلطها بأدوية أخرى
نصائح طبية

تحذير طبي.. مسكنات شائعة قد تتحول إلى خطر عند خلطها بأدوية أخرى
جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
أخبار مصر

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
زووم

بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
نصائح طبية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية