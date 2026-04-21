"مات والابن في حضنه".. رحلة "حداد" وطفله تنتهي بفاجعة على طريق كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:45 م 21/04/2026

الأب المتوفي

لقى مواطن ونجله، مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة بهما خلال استقلالهما دراجة نارية على طريق قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم - دسوق في كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديريةً الشؤون الصحية في كفر الشيخ، وصول شخص ونجله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام مصابين بإصابات متفرقة في الرأس جميع أنحاء الجسم، وتوفيا عقب وصولهما المستشفى خلال تلقيهما العلاج.

وتبين من سجلات المستشفى أن الأب يدعى "هشام.ي.ع.ا". 40 عامًا، حداد، ويقيم بعزبة محرم التابعة لمركز دسوق، ونجله "حمزة"، 5 أعوام، كلاهما مصابا بنزيف في المخ، والبطن.

وكشفت التحقيقات الأولى عن وقوع حادث تصادم دراجة بخارية "تروسيكل" بدراجة نارية "موتوسيكل" كان يستقلها الأب ونجله أمام مستودع غاز قرية القصابي ما أدى إلى إصابتهما بالإصابات المذكورة وتوفيا متأثرين بتلك الإصابات.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حادث تصادم اخبار كفر الشيخ عزبة محرم قرية القصابي

