إعلان

عم يطعن ابن شقيقه في المنوفية: ضرب أبوه قدام الناس ففقدت أعصابي

كتب : أحمد الباهي

09:57 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب شاب مساء اليوم الثلاثاء، بطعنات متفرقة في الجانب الأيسر من جسده خلال مشاجرة أسرية بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقله إلى مستشفى منوف لتلقي العلاج اللازم وإيداعه العناية المركزة.

تفاصيل الواقعة

كشفت مصادر أن المشاجرة اندلعت وقت المغرب، بعدما اعتدى الشاب على والده في الشارع، وهو ما أثار غضب عمه الذي تدخل لفض الاعتداء.

أوضحت المصادر أن التدخل تطور سريعًا، حيث سدد العم عدة طعنات لابن شقيقه، بعدما فقد السيطرة نتيجة ما شاهده من اعتداء على شقيقه الأكبر.

حالة المصاب

تبين أن المصاب يُدعى "محمد مجدي الجرحي"، 32 عامًا، متزوج ويعمل في فرن خبز، ولديه أطفال، وجرى نقله إلى مستشفى منوف العام، حيث يخضع حاليًا للرعاية داخل العناية المركزة.

خلفية الواقعة

أشارت المعلومات إلى أن الشاب كان دائم التسبب في مشكلات داخل القرية، واعتاد الاعتداء على والده في الشارع، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي.

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة أسرية مستشفى منوف العناية المركزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
زووم

بإطلالة جريئة وغريبة.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)
جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
أخبار مصر

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
رياضة عربية وعالمية

لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
علاقات

كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
نصائح طبية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية