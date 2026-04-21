أصيب شاب مساء اليوم الثلاثاء، بطعنات متفرقة في الجانب الأيسر من جسده خلال مشاجرة أسرية بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقله إلى مستشفى منوف لتلقي العلاج اللازم وإيداعه العناية المركزة.

تفاصيل الواقعة

كشفت مصادر أن المشاجرة اندلعت وقت المغرب، بعدما اعتدى الشاب على والده في الشارع، وهو ما أثار غضب عمه الذي تدخل لفض الاعتداء.

أوضحت المصادر أن التدخل تطور سريعًا، حيث سدد العم عدة طعنات لابن شقيقه، بعدما فقد السيطرة نتيجة ما شاهده من اعتداء على شقيقه الأكبر.

حالة المصاب

تبين أن المصاب يُدعى "محمد مجدي الجرحي"، 32 عامًا، متزوج ويعمل في فرن خبز، ولديه أطفال، وجرى نقله إلى مستشفى منوف العام، حيث يخضع حاليًا للرعاية داخل العناية المركزة.

خلفية الواقعة

أشارت المعلومات إلى أن الشاب كان دائم التسبب في مشكلات داخل القرية، واعتاد الاعتداء على والده في الشارع، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي.

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.