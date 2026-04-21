أُصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق "بني سويف – الفيوم" الجديد، في اتجاه محافظة الفيوم.

تفاصيل البلاغ

تلقت مديرية أمن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يجري تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وقوع الحادث.