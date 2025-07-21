المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، عن نجاح مستشفى صدر المنيا في إجراء عملية جراحية دقيقة لأول مرة لتثبيت كسر مفتوح ومفتت من الدرجة السادسة بالركبة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا.

المديرية، فإن العملية أجريت في تمام الواحدة صباحًا، وتكللت بالنجاح بفضل جهود ومهارة الفريق الطبي المتكامل واستخدم الفريق الطبي تقنية إليزاروف المتقدمة، بالإضافة إلى المسامير، لتثبيت الكسر المعقد، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعافي المريض.

وأشار البيان إلى أن تلك العملية تؤكد على الكفاءة العالية للكوادر الطبية في مستشفى صدر المنيا، وحرصها على توفير أحدث التقنيات العلاجية، وشارك في هذه العملية الدقيقة فرق طبية مختلفة من استشاري وتخدير، وتمريض عمليات العظام، وفنيو العظام والتخدير و الأشعة، مما يعكس العمل الجماعي والتنسيق الممتاز الذي قاد إلى هذا النجاح.