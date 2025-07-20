أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات المعرض السنوي السابع للوسائل التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، والذي نظمته إدارة رياض الأطفال بمنطقة أسيوط الأزهرية، وذلك بمقر المعرض بشارع محمود رشوان بحي شرق مدينة أسيوط.

تأتي هذه الفعالية في إطار دعم المحافظة للجهود المبذولة في تطوير قطاع التعليم، لاسيما التعليم الأزهري، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

شارك في الافتتاح الدكتور علي محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتورة أسماء محمود، مديرة إدارة رياض الأطفال، والدكتور سيد عبد الظاهر، وكيل المنطقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومحمد إسماعيل، نائب رئيس حي شرق، والنائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب.

وعقب الافتتاح، قام المحافظ بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، الذي ضم مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية المبتكرة، شملت مجسمات ولوحات فنية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز المفاهيم اللغوية والعلمية وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، بالإضافة إلى وسائل ترفيهية مستوحاة من المناسبات الوطنية والدينية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل بشكل متكامل.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التربوية، مشيدًا بالمستوى الإبداعي للوسائل المعروضة، ومؤكدًا أن الاستثمار في مرحلة رياض الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، لما لها من دور محوري في غرس القيم وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر. كما ثمّن الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تطوير العملية التعليمية وترسيخ القيم الوسطية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لكافة المبادرات التعليمية التي تسعى إلى تطوير المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تسهيل شرح المناهج وتحفيز الأطفال على التعلم التفاعلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث التعليم العام والأزهري.

من جانبه، أعرب الدكتور علي محمود حسن عن تقديره لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل للتعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم 61 روضة أطفال تطبق أحدث الأساليب التربوية، في إطار جهود الأزهر لإعداد أجيال واعية تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية.

وفي ختام الزيارة، قدّمت منطقة أسيوط الأزهرية درع تكريم للمحافظ، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للعملية التعليمية.