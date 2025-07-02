محافظ القليوبية يناقش مستجدات المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر ببنها

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا هامًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس علاء عبدالفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الجارية في إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها.

وينفذ المشروع على ضفاف نهر النيل بمدينة بنها، يهدف إلى توفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، ويأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المراحل الثلاث السابقة التي تم افتتاحها بالفعل.

وتتميز المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر بموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يتيح إقامة أماكن ترفيهية أكثر واستغلال المنطقة على أكمل وجه في إنشاء متنزهات وممشى مميز.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إعداد دراسة وتصور هندسي شامل لتطوير المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والأنشطة الترفيهية للمواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية خلال الاجتماع على أن المحافظة تسعى بكل جهد من أجل الصالح العام، وأن ممشى أهل مصر هو ملك لجميع المواطنين ومن حقهم الاستمتاع بجمال النيل ورؤيته.

يأتي هذا التأكيد في إطار حرص المحافظة على توفير مساحات عامة تخدم كافة أفراد المجتمع وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية خلابة.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، كافة التفاصيل المتعلقة بسير العمل في المرحلة الرابعة، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ، التحديات المحتملة، والخطوات المستقبلية لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا لأعلى المعايير وفي المواعيد المحددة.

يُذكر أن مشروع ممشى أهل مصر يهدف إلى استغلال كورنيش النيل في المدن المصرية لتحويله إلى متنفسات حضارية وجمالية، تُقدم خدمات ترفيهية وثقافية متنوعة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز السياحة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك بحضور كلا من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكة الأرضية.