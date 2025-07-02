مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات تحتفلان بذكرى 30 يونيو

الإسكندرية - محمد البدري:

نظّمت الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تحت عنوان "30 يونيو بعيون الإسكندرية"، تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبة.

وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الفعالية تأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز الحوار الثقافي والفكري، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الوطنية الراهنة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمثقفين والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين.

شارك في الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والدينية والإعلامية، من بينهم الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، واللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية، والعميد محمد كشك، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الإسكندرية وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد الدكتور أحمد يحيى، في كلمته الافتتاحية، أن ثورة 30 يونيو مثّلت تحولًا تاريخيًا في استعادة الدولة لمسارها، مشددًا على دور الهيئة في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة، وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة الوكيل أهمية الفعالية في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، مشيدةً بالتعاون المثمر بين المكتبة والهيئة لدعم الجهود الثقافية والتنموية، ومؤكدةً أن الحفاظ على الهوية المصرية يمثل مسؤولية مشتركة لكافة المؤسسات المعنية.

تضمّن برنامج الاحتفالية عروضًا متنوعة، من بينها تقديم للكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي حول الشهداء والرموز الوطنية، واستعراض لمشروعات التنمية في الإسكندرية بعد الثورة، قدّمه الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة.

كما شهدت الفعالية جلسة حوارية ناقشت دور المرأة ومكتسباتها بعد الثورة، تحدثت فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مداخلات من النائب المهندس إيهاب زكريا، والدكتورة أم العز بريك، مديرة إعلام الإسكندرية ومطروح، حول إنجازات القطاع الإعلامي.

واختُتمت الفعالية بفقرات فنية قدّمها طلاب من مدارس التربية الفكرية، وفقرة شعرية قدمتها الكشافة البحرية التابعة لجمعية "أبناؤنا في عيوننا".