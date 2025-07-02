بعد 30 سنة من التعديات.. المنيا تسترد أراضي محطة الظهير الصحراوي

المنيا- جمال محمد:



أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، استرداد المحافظة الأرض المخصصة لمحطة المعالجة بالظهير الصحراوي، والتي تعطّلت منذ بدء إنشائها عام 1996 بسبب التعديات، لتعود إلى حضن الدولة بعد سنوات من التجاوز والإهمال.



وفي ضوء توجيهات المحافظ، قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حملةً ميدانيةً مكبّرة بمشاركة رجال الوحدة المحلية بالمنيا وديوان عام المحافظة، وتمت الإزالة الشاملة للتعديات، مع التأكيد على استعادة المساحة الكاملة البالغة 6000 فدان، التي كانت قد تحوّلت إلى واقع مخالف عبر سنوات من التجاوزات، وجرت الإزالة بكل حسم، مع ضمان عدم عودة أي تعدٍّ مستقبلي على الأرض، التي سيُقام عليها مشروعٌ بيئي وتنموي بالغ الأهمية.



وأكد محافظ المنيا أنه يأتي هذا التحرك امتدادًا لدور المحافظة الفعّال واستراتيجيتها المتكاملة لحسم الملفات المعطّلة، التي أثقلت كاهل المحافظة ومواطنيها لسنوات طويلة، وبتعاون أجهزة المحافظة، وبتنسيق محكم بين مختلف الجهات، تم تسليم 2500 فدان من الأرض رسميًا إلى هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لزراعة الغابات الشجرية بنباتات ذات جدوى اقتصادية مثل الجوجوبا.



وأضاف كدواني أن محطة المعالجة بالظهير الصحراوي تعد إحدى الدعائم الأساسية لخطة المحافظة في توجهاتها نحو العديد من الأهداف، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتخلص الآمن من مياه الصرف المعالجة دون إهدارها أو تسببها في تلوث بيئي، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المنيا، و تحسين جودة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، التي كانت تعاني لسنوات بسبب توقف المحطة، والقضاء على التلوث البيئي الناتج عن تصريف مياه الصرف بشكل غير منظم في مصرف المحيط.



كما أكد كدواني أن أي تعامل غير قانوني مع أراضي الدولة هو باطل، وستواجهه المحافظة بإجراءات رادعة، مشددًا على أن استعادة أصول الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، كما وجّه الشكر إلى جميع الجهات المعنية على أدائهم الحاسم والسريع في هذا الملف.



وأضاف قائلاً: “لن نسمح بعد اليوم بأي تهاون في حماية أراضي الدولة.. وماضون بكل قوة في إنهاء التركات الثقيلة من التجاوزات والإهمال، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية تخدم أبناء المنيا.”



ودعا المحافظ إلى أن يتكاتف جميع المواطنين مع المحافظة في الحفاظ على أصول الدولة، وعدم الانسياق وراء أي ممارسات غير قانونية تتعلق بأراضي الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على ممتلكات الوطن مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن أجهزة المحافظة ستبقى عينًا ساهرةً على ممتلكات الشعب، تتصدى بكل حزم لأي محاولة للمساس بها، لتظل هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن المنيا تفتح صفحة جديدة في سجل التنمية، وتُثبت أن إرادة الدولة قادرة على رد الحقوق، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، بفضل قيادات تنفيذية فاعلة تؤمن بالواجب وتُنفذ على أرض الواقع.