بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 15 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة"، أمام مدخل قرية الكرابلة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود عدد من المصابين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والمصابون هم:

نجلاء أحمد عثمان (35 عامًا)، محمد منتصر عبد الصبور (سنتان)، آية حمدي مجدي (22 عامًا)، شيماء عيد القط (7 سنوات)، عيد القط لبيب (55 عامًا)، محمد محارب لبيب (70 عامًا)، محمد محمد الطاهر (40 عامًا)، محمد حرب عبد العاطي (40 عامًا)، غادة عبد الصبور محمد (30 عامًا)، محمد عبد الله سعيد (3 سنوات)، حمزة عبد الله سعيد (سنتان)، خالد أحمد محمد (15 عامًا)، عبد الرازق سعد الأمير (15 عامًا)، محاسن أحمد محمد (59 عامًا)، وأسماء علي سيد (26 عامًا).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





