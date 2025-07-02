الدقهلية – رامي محمود:

في لفتة إنسانية تعكس حرصه على أرواح المواطنين، أوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موكبه بشكل مفاجئ، فور مشاهدته حادث تصادم بين توكتوك ودراجة نارية، أثناء عودته من جولة ميدانية بمدينة بلقاس.

وبادر المحافظ بالنزول من سيارته فورًا، ووجّه بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف لإنقاذ المصابين، وظل متابعًا الموقف ميدانيًا حتى وصول الإسعاف، واطمأن بنفسه على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ، خلال تواجده بموقع الحادث، أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياته، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد المرور وقيادة المركبات بحذر لتجنب الحوادث وحماية الأرواح.