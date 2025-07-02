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بسبب الأمطار.. مصرع شاب جراء صعق كهربائي بالعاشر في الشرقية

02:40 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

مصرع شاب جراء صعق كهربائي بالعاشر في الشرقية

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الشرقية ياسمين عزت

لقي مواطن شاب مصرعه جراء صعق كهربائي بمدينة العاشر من رمضان عقب موجة الطقس المتقلبة التي ضربت أنحاء محافظة الشرقية مساء أمس الثلاثاء، وتعرض للصعق أثناء كسح مياه المطر من أعلى سطح منزل أسرته.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بمصرع شاب يدعى "عبد الله أبو النجا" طالب ثانوية عامة"، في أعقاب الأمطار التي ضربت محافظة الشرقية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين مصرع الشاب أثناء إزالته المياه المتراكمة جراء الأمطار أعلى سطح منزله الكائن بالعاشر من رمضان بالمحاورة 48.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرتها لحين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كانت محافظة الشرقية شهدت مساء الثلاثاء موجة طقس متقلبة وأمطار غزيرة على أنحاء المحافظة فضلا عن تلاحظ سرعة الرياح التي تسببت في غبار وأتربة في الأجواء وظهرت غيوم في سماء الشرقية.

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