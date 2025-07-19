محافظ الشرقية يتابع قافلة طبية بعرب درويش: علاج وفحوصات لـ2360 مواطنًا

الشرقية - ياسمين عزت:



تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية عرب درويش التابعة لمركز فاقوس.



أتى ذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ2360 من أهالي القرية والقرى المجاورة، على مدار يومين، ضمن جهود الدولة في مبادرة "حياة كريمة" لتوفير الرعاية الصحية في المناطق النائية.



وأشاد المحافظ بدور مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية الشاملة، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى داخل العيادات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة شملت 11 عيادة طبية غطّت 10 تخصصات، هي: الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال بعيادتين، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأسنان.



وتم إجراء فحوصات معملية، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات المديرية.



ونظّمت القافلة ندوات صحية وتثقيفية حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، إلى جانب توعية الأمهات بدعم صحة الأم والجنين، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.