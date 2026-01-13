سكن بديل ودعم فوري لأسرة أبوسلطان بعد حريق منزلها بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

زار اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة أسرة قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، عقب تعرض منزلهم لحريق، وذلك داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية، والتي وجّه المحافظ بتوفيرها للأسرة كسكن بديل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة حالتهم.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور تلقي البلاغ بالحالة، جرى توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة فايد للانتقال إلى محل إقامة الأسرة المنكوبة، والتنسيق مع محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، لاستضافة الأسرة بأحد الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية.

وأضافت أنه تم توفير الاحتياجات الأولية للأسرة، والتي شملت الطعام من خلال وجبات ساخنة، والشراب من مياه وعصائر، بالإضافة إلى الملابس والأغطية، لحين الانتهاء من بحث الحالة اجتماعيًا.

ووجّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة فايد بسرعة توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية لأبناء الأسرة من الطلاب، مع التنسيق مع عدد من المعلمين لمراجعة المناهج الدراسية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء.

كما شدد المحافظ على مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف إعانة مالية عاجلة للأسرة، لحين الانتهاء من دراسة حالتهم بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الدعم اللازم لهم.