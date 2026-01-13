إعلان

سكن بديل ودعم فوري لأسرة أبوسلطان بعد حريق منزلها بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

03:57 م 13/01/2026

قرية ابو سلطان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

زار اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة أسرة قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، عقب تعرض منزلهم لحريق، وذلك داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية، والتي وجّه المحافظ بتوفيرها للأسرة كسكن بديل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة حالتهم.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور تلقي البلاغ بالحالة، جرى توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة فايد للانتقال إلى محل إقامة الأسرة المنكوبة، والتنسيق مع محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، لاستضافة الأسرة بأحد الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية.

وأضافت أنه تم توفير الاحتياجات الأولية للأسرة، والتي شملت الطعام من خلال وجبات ساخنة، والشراب من مياه وعصائر، بالإضافة إلى الملابس والأغطية، لحين الانتهاء من بحث الحالة اجتماعيًا.

ووجّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة فايد بسرعة توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية لأبناء الأسرة من الطلاب، مع التنسيق مع عدد من المعلمين لمراجعة المناهج الدراسية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء.

كما شدد المحافظ على مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف إعانة مالية عاجلة للأسرة، لحين الانتهاء من دراسة حالتهم بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الدعم اللازم لهم.

استضافة اسرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكن بديل ودعم فوري لأسرة أسرة أبوسلطان بعد حريق منزلها للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
حوادث وقضايا

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
شئون عربية و دولية

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
رياضة محلية

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
رياضة محلية

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون