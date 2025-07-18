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حريق يلتهم سيارة في منطقة 45 بالإسكندرية.. تعرف على السبب

08:19 م الجمعة 18 يوليو 2025

حريق يلتهم سيارة في منطقة 45 بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، على حريق اندلع في سيارة أسفل كوبري جمال عبدالناصر بشارع ٤٥ في نطاق حي المنتزه ثانٍ شرقي المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة خاصة سوزوكي، انتقل على إثره رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده لمحيط المنطقة.

ورجحت المعاينة الأولية، بأن سبب الحريق قد يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، فيما أدت النيران إلى تفحم السيارة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات اللازمة.

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