شماريخ فرح تحول مخزن كرتون بالخصوص لرماد.. شاهد الصور الأولى للحريق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب بمخزن كرتون بمدينة الخصوص، ولم يُسفر عن أي خسائر في الأرواح.



البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق هائل بمخزن كرتون في الخصوص.



انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وجارى حاليا عمليات التبريد.



تبين من المعاينة الأولية للحادث أن سبب اندلاع النيران قيام أحد الأشخاص بإشعال شماريخ في حفل زفاف، بشارع أحمد سعيد بمدينة الخصوص تجاه جراج الوحدة المحلية بالكرداسة، ما ترتب عليه اشتعال النيران داخل مخزن كرتون، ما أسفر عن احتراق كمية كبيرة من ورق الكرتون، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







