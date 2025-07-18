الغربية الأزهرية تُعلن ختام تصحيح الثانوية وسط إشادة بجودة الانضباط

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الجمعة، الانتهاء رسميًا من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، والتي نُفذت داخل 3 مراكز للتصحيح بمدينة طنطا، وسط إشادة واسعة بجودة الأداء والتنظيم.

وأكد إبراهيم صديق، المشرف العام على أعمال الامتحانات والتصحيح بالمنطقة، أن العملية سارت بانضباط كامل ودقة متناهية، في التزام تام بالتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، ما ضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح "صديق" أن جميع فرق العمل من مقدّرين ومراجعين وإداريين وأعضاء الكنترول أظهروا احترافية وروحًا عالية من التعاون، مما ساهم في إنجاز المهمة في الوقت المحدد وبكفاءة لافتة.

ووجّه المشرف العام الشكر لجميع القائمين على أعمال التصحيح، مؤكدًا أن هذا الجهد يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي والمنهجية الدقيقة، ويعكس حرص المنطقة على دعم العملية التعليمية وخدمة الطلاب بالشكل الأمثل.

وأضاف أن أعمال التصحيح ترافقت مع رصد الدرجات بكل دقة وشفافية، تمهيدًا لإعلان النتائج وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف.