بمهارة فائقة.. فريق طبي ينقذ يد طفل من البتر الكامل في جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي متخصص بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التابعة للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإعادة توصيل أصابع يد طفل يبلغ من العمر عامين من محافظة المنيا، بعد تعرضه لبتر شبه كامل في اليد اليسرى نتيجة حادث مؤلم أثناء استخدام مفرمة لحم.

وجرى التدخل الجراحي العاجل تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبقيادة الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية، حيث تم التعامل الفوري مع الحالة فور وصولها، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على الأنسجة المصابة، قبل الشروع في الجراحة الدقيقة لإعادة توصيل الأصابع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن العملية شملت إعادة توصيل الشرايين، والأوردة، والأوتار لأربعة أصابع، مع الحفاظ على كفاءة الحركة الكاملة لليد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته مستشفيات جامعة أسيوط في مجال الجراحات الدقيقة، بفضل كوادرها الطبية المدربة وتجهيزاتها المتطورة.

وكانت وحدة الجراحات الميكروسكوبية قد استقبلت الطفل وهو يعاني من تهتك شديد في أنسجة اليد وبتر شبه كامل للأصابع، حيث بادر الفريق الطبي باستخراج اليد من المفرمة بدقة عالية، حفاظًا على الأنسجة المتبقية، ثم أُجريت الجراحة الطارئة بنجاح، تلاها نقل الطفل إلى العناية المركزة لمتابعة حالته، والتي استقرت تدريجيًا، وبدأ في تلقي العلاج الطبيعي لاستعادة الوظيفة الكاملة لليد.

ويُعد هذا التدخل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة عالميًا، كما أنها مركز تدريبي دولي معتمد يستقبل أطباء من مختلف الدول العربية والأوروبية، وتمنح دبلومات مهنية معتمدة في تخصصات دقيقة مثل جراحة اليد، والضفيرة العصبية، والجراحات الميكروسكوبية التكميلية.

وضم الفريق الطبي المنفذ للعملية كلًا من: الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور وليد رياض، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد علاء، مدرس جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بجامعة الوادي، والدكتور محمد حامد، مدرس مساعد جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، والدكتور مينا كمال عبد الشهيد، أخصائي جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإيمان العام والمتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط

كما تولى فريق التخدير مهامه بنجاح تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الغفار، أستاذ ورئيس قسم التخدير بكلية الطب، وأسهم فريق التمريض بدور محوري في رعاية الطفل منذ لحظة استقباله وحتى خروجه من غرفة العمليات، مما ساعد في استقرار حالته وتوفير بيئة مناسبة للتعافي.