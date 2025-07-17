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جلسة مخدرات تنتهي بجريمة.. كيف سقط قاتل "الجثة المحروقة" بالسادات؟

11:14 م الخميس 17 يوليه 2025

العثور على جثة سيدة - أرشيفية

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المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت مديرية أمن المنوفية في فك لغز العثور على جثة سيدة محروقة بمدينة السادات، حيث تبين أن خلافًا نشب أثناء جلسة لتعاطي المخدرات انتهى بمقتلها على يد شاب، حاول إخفاء جريمته بحرق الجثمان بمساعدة خاله.

كانت البداية ببلاغ من الأهالي، وبتتبع كاميرات المراقبة تمكنت الشرطة من تحديد هوية الضحية، وهي سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا من مركز أشمون، كما جرى تحديد هوية المتهم الذي كان برفقتها قبل اختفائها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية إلى شقته، وبعد تعاطيهما المخدرات، نشب بينهما شجار فدفعها ليسقط رأسها على الأرض وتفارق الحياة، ثم استعان بخاله لنقل الجثمان إلى أرض فضاء وإضرام النار فيه لطمس معالم الجريمة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وشريكه، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بالواقعة، لتقرر النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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