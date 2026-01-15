إيران تدعو الأمم المتحدة لإدانة التدخلات الأمريكية في إيران

وكالات

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة إدانة ما وصفه بالتدخلات الأمريكية غير القانونية في الشؤون الداخلية لإيران.

وأوضح عراقجي أن الأحداث الأخيرة في إيران بدأت بتجمعات سلمية، قبل أن تشهد تدخل عناصر إرهابية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام إيران بدعم حقوق مواطنيها، بما في ذلك حقهم في التجمع السلمي، مع الحفاظ على النظام العام والأمن.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن جوتيريش أكد خلال الاتصال رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددا على ضرورة احترام مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.