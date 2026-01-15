إعلان

حزب الحرية يثمّن جهود مصر بشأن غزة: المرحلة الثانية بارقة أمل

كتب : عمرو صالح

10:47 م 15/01/2026

النائب أحمد مهني

ثمّن حزب الحرية المصري، الجهود المصرية الصادقة والمتواصلة، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في إنجاز يعكس الدور المحوري والمسؤول الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذا النجاح يمثل بادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويفتح المجال أمام بدء خطوات جادة نحو إعادة إعمار القطاع، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة العدوان وما خلّفه من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وشدد "مهني"، على أن ما تحقق يأتي استكمالًا لاتفاقية شرم الشيخ، ويعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والقائم على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة ونيل حقوقه المشروعة.

وتابع: التحركات المصرية المتزنة تحظى بثقة المجتمع الدولي، وتُبرز قدرة الدبلوماسية المصرية على إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة بحكمة ومسؤولية، بما يسهم في فتح آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضح نائب رئيس الحزب والأمين العام أن الحزب يجدد دعمه الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وقيادتها السياسية من أجل تثبيت التهدئة، واستكمال مسار إعادة الإعمار، ودعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، بما يعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

حزب الحرية المصري حزب الحرية يثمن جهود مصر بشأن غزة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بارقة أمل النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري

