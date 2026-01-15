إعلان

رصيف 1200 متر.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

كتب : حسن مرسي

10:38 م 15/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التفاصيل الفنية والتقنية المتطورة لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT رقم 1 في ميناء العين السخنة، موضحًا أن الرصيف البحري يصل طوله إلى 1200 متر بعمق غاطس 18 مترًا، فيما تبلغ طاقتها التشغيلية السنوية 1.7 مليون حاوية قياسية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المحطة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية العالمية، خاصة في مجال التحكم عن بُعد في عمليات تشغيل الأوناش العملاقة ومكونات المحطة الرئيسية، مما يضعها في مصاف أكثر المنشآت البحرية تطورًا وكفاءة في المنطقة.

وأشار إلى أن عملية التطوير والبناء تمت في إطار شراكة فعالة مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في الإدارة وتطبيق المعايير التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أن طبيعة هذه الشراكة تعاونية واستراتيجية تهدف لتحقيق المنفعة المتبادلة ورفع الكفاءة، وليست بأي حال من الأحوال عملية بيع لأصول الدولة.

وأوضح متحدث الحكومة، أن هذا التعاون يُمكّن من استقدام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ، مع ضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الكوادر المصرية، مما يعظم العائد الاقتصادي ويحقق رؤية مصر في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا يرتكز على البنية التحتية المتطورة والإدارة الاحترافية.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ميناء العين السخنة

