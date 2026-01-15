"تفعيل اللامركزية".. وكيل "محلية البرلمان" يكشف أولويات الفترة المقبلة

قال النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، عقب فوزه بمنصب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتخابه لهذا المنصب يُعد مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا يعتز به، مؤكدًا أن ثقة زملائه النواب تفرض عليه مضاعفة الجهد والعمل بكل إخلاص خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "الداجن"، في تصريحات صحفية، أن لجنة الإدارة المحلية تُعد من اللجان المحورية داخل مجلس النواب، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على دعم منظومة الإدارة المحلية، وتطوير آليات العمل داخل المحليات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عزمه العمل بروح الفريق الواحد مع رئيس وأعضاء اللجنة، والتعاون الكامل مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تفعيل مبدأ اللامركزية، وتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية.

وتقدم النائب نادر الداجن بخالص الشكر والتقدير لزملائه النواب، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، على ثقتهم الغالية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في أداء هذه المهمة الوطنية، وأن يكون عند حسن ظن الجميع، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

اقرأ أيضًا:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة