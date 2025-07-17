غدًا.. افتتاح تطوير ساحة الدسوقي بحضور وزير الأوقاف والمفتي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الخميس، افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، باكر الجمعة.

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ أعمال التطوير، رفقة الدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، والشيخ حاتم فوزي البري، كبير أئمة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، شيخ المسجد.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رفقة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحافظ كفر الشيخ، ومسؤولي جهاز التنسيق الحضاري، سوف يفتتحون أعمال تطوير المرحلة الأولى لساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وأوضح أن أعمال المرحلة الأولى شملت تطوير ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والتي استمرت حوالي عام ونصف، تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري القائم بأعمال مراحل تطوير الميدان الإبراهيمي، ومتابعة محافظة كفر الشيخ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومديرية أوقاف كفر الشيخ.

ولفت إلى أن زيارة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، ورئيس جامعة الأزهر، برفقة محافظ كفر الشيخ، ومسؤولي جهاز التنسيق الحضاري لمدينة دسوق لافتتاح تطويرات المرحلة الأولى لساحة مسجد الدسوقي، ستمنح إشارة البدء للعمل في المرحلة الثانية من أعمال تطوير الساحة.

وأشار إلى أن الزيارة سوف يسبقها مقرأة للأئمة، وسوف يُجرى قراءة سورة الكهف، ويليها الصلاة الإبراهيمية، وبرنامج الطفل، وذلك ضمن البرنامج الصيفي، وسوف يؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور محمد فكيه سهيل، إمام المسجد.

وفي السياق، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يُجرى تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي على ثلاث مراحل متتالية، طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية في السياحة.

وكشف أن أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي تشمل ساحة المسجد الرئيسية بمساحة 5 آلاف متر، بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه، وتطوير حديقة المسجد الإبراهيمي، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات.

وقال إن أعمال المرحلة الأولى، والتي شملت تطوير ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تُساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتُساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتُوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار.

وأضاف أن تنفيذ أعمال التطوير لساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي يجري بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، نظرًا لأهميته الثقافية والدينية، كما تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المزارات الدينية والسياحية في محافظة كفر الشيخ.