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فايد تستقبل الأسبوع الرابع من مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بالإسماعيلية

05:06 م الخميس 17 يوليو 2025

سوق الأسماك- أرشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تُنظم محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة، فعاليات الأسبوع الرابع من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد” بمدينة فايد، وذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.


وتأتي المبادرة في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، عبر توفير الأسماك البلدية والمنتجات البحرية بأسعار مخفضة، إلى جانب تنظيم سوق اليوم الواحد الذي يضم أيضًا سلعًا استهلاكية وخضراوات وفاكهة بأسعار مناسبة.


وتُقام الفعاليات تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ،مديرية الطب البيطري ،جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية


وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة فايد ومجلس مدينة القنطرة غرب، استجابة لرغبة المواطنين في توسعة نطاق المبادرة لتشمل مختلف مراكز المحافظة.


وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا منذ انطلاقها، نظرًا لجودة المعروضات وتنوعها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسواق التجزئة، وسط مطالبات بتعميم التجربة في باقي مدن الإسماعيلية


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أسماك أسماك البلد لأهل البلد الإسماعيلية
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