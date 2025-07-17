الشرقية- ياسمين عزت:



نظّمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، رحلة ثقافية وتوعوية لعدد 50 طالبًا من مجموعة السلام الكشفية بإحدى الأندية بالتجمع الأول، لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا بمدينة الزقازيق، وقرية القراموص بمدينة أبو كبير، والتي تشتهر بإنتاج نبات وحرف البردي.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى النشء، وتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر، وربطهم بالموروث الثقافي والحرفي لمحافظتهم، بما يُعزز من قيم الانتماء والهوية.



وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية هذه المبادرات التي تهدف إلى تكوين جيل واعٍ ومُدرك لأهمية تراثه الحضاري، وقادر على المشاركة الإيجابية في تطوير مجتمعه، مشيرًا إلى أن المحافظة تزخر بمقومات سياحية وتاريخية وثقافية ينبغي تسليط الضوء عليها.



من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن الرحلة شملت جولة بمتحف تل بسطا والمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق، بالإضافة إلى زيارة لحقول البردي وورش تصنيعه بقرية القراموص، للتعرف على مراحل زراعة وتصنيع البردي حتى الوصول إلى المنتج النهائي.



كما شهدت الرحلة تنظيم ورشة فنية تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة بالشرقية، بحضور الفنان مصطفى غنيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ الوجيه صلاح الدين، مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الشرقية.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الهيئة لتعزيز السياحة الداخلية والوعي الأثري لدى طلاب المدارس والمجموعات الكشفية، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق بشكل تفاعلي وتعليمي.





