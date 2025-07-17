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تفعيل منظومة انتظار المركبات داخل مدن الأقصر وإسنا والقرنة

02:29 م الخميس 17 يوليو 2025
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    جانب من الاجتماع
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    جانب من الاجتماع
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    جانب من الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    جانب من الاجتماع
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    جانب من الاجتماع
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الأقصر ــ محمد محروس:

ترأس اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، اجتماعا موسعا، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل منظومة انتظار المركبات داخل مدن جديدة بالمحافظة إلى جانب مدينة الأقصر التي سبق وتم تفعيل المنظومة بها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة الأقصر، على تنفيذ أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والحرص على تطبيق منظومة حديثة لتحقيق الانسيابية المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي مع الحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة، وذلك من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخلال الاجتماع، تم الاستقرار على دخول مدينتي إسنا والقرنة إلى جانب مدينة الأقصر ضمن المنظومة، حيث وجه السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، بتحديد عدد وأسماء الشوارع التي وقع عليها الاختيار للدخول في المنظومة بالمدن الثلاث وقدرتها الاستيعابية لأعداد السيارات لكل شارع وموقع انتظار، مع عمل احداثيات دقيقة ووافية ورسوم كروكية لتلك الشوارع والمواقع، تمهيدا لمعاينة تلك الأماكن على الطبيعة للتأكد من صلاحيتها للدخول في المنظومة والموافقة عليها، وتجهيز كراسات الشروط الخاصة بكل مدينة وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، تمهيدا لطرحها.
حضر الاجتماع ممثلين عن رؤساء مدن الأقصر وإسنا والقرنه، ومسئولي إدارات التخطيط العمراني والمواقف والشئون المالية والادارية والشئون القانونية ومركز شبكات المرافق وإدارة العقود والمشتريات.

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الأقصر دكتور هشام الشيمى منظومة انتظار المركبات
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