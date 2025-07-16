إنقاذ مُسنة ومريض ستيني من توقف كهرباء القلب بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح فريقها الطبي في إنقاذ حالتين حرجتين تعانيان من انقطاع كامل في الضفيرة الكهربية المغذية لعضلة القلب، إحداهما لسيدة مسنّة تبلغ من العمر 93 عامًا.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى، أن الحالة الأولى لسيدة تسعينية كانت تعاني من انقطاع تام في الإشارات الكهربية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب، وقد تم إدخالها إلى عناية القلب المركزة وتركيب جهاز منظم دائم لضربات القلب، واستقرت حالتها الصحية.

كما استقبل قسم القلب مريضًا آخر في العقد السادس من عمره، يعاني من نفس الحالة، وتم تركيب منظم مؤقت لضربات القلب لحين تثبيت الجهاز الدائم، وقد استقرت حالته هو الآخر بفضل التدخل السريع للفريق الطبي.

وجاء هذا الإنجاز الطبي تحت إشراف الدكتور أحمد محمد عمر، مدير عام مستشفى ملوي التخصصي، وبقيادة الدكتور عمرو سطوحي، أستاذ أمراض القلب والقسطرة بجامعة المنيا ورئيس قسم القلب والقسطرة بالمستشفى، إلى جانب فريق من الأطباء والتمريض المتخصصين في الحالات القلبية الحرجة.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه النجاحات تعكس جاهزية القسم وتطور الخدمات القلبية المقدمة به، في إطار خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات.