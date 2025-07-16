إعلان

"العربية اتفحمت".. إصابة رجل بحروق نتيجة اشتعال سيارته بالبحيرة

06:57 م الأربعاء 16 يوليه 2025

اشتعال سيارة ملاكي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب رجل بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في سيارته أثناء قيادتها على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال النيران في سيارة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

تبين إصابة ماهر محمد خليفة، 41 عامًا، مقيم بالقاهرة، بحروق بنسبة 20% من الدرجتين الأولى والثانية، بذراعه وساقه.

وجرى نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم الرعاية الطبية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتعال النيران في في سيارة. إصابة رجل بحروق نتيجة اشتعال سيارته اشتعال سيارة بالبحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة