"العربية اتفحمت".. إصابة رجل بحروق نتيجة اشتعال سيارته بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب رجل بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في سيارته أثناء قيادتها على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال النيران في سيارة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

تبين إصابة ماهر محمد خليفة، 41 عامًا، مقيم بالقاهرة، بحروق بنسبة 20% من الدرجتين الأولى والثانية، بذراعه وساقه.

وجرى نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم الرعاية الطبية اللازمة.