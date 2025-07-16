وفاة الطفلة "رحمة" خامس ضحايا أسرة الموت الغامض في المنيا



المنيا- جمال محمد:

توفيت اليوم الأربعاء، الطفلة "رحمة نصر محمد"، 12 سنة، شقيقة الأطفال الأربعة المتوفين من أسرة قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، بعد تدهور حالتها الصحية، ليتبقى فقط الشقيقة الأخيرة التي لازالت تتلقى العلاج داخل مستشفى صدر المنيا.

كانت الطفلتين "رحمة و فرحة" قد عادوا المستشفى بالأمس بعد ساعات قليلة من خروجهم منها لمحاولة التحقيق معهن، ولكن تم إلغاء الإجراء، وعودتهم إلى مستشفى مصر الحرة، ومنها إلى مستشفى الصدر مرة أخرى.

قال علي محمد، عم الشقيقتين، إن "رحمة" كانت حالتها صعبة واستمرت معها آثار القيء والسخونة، ولم يتمكن من رؤيتها في اليوم الأخير هي أو شقيقتها رغم وجوده في المستشفى، لكن تم منع الزيارات بشكل كامل، إلى أن تم إبلاغهم فجرا بوفاتها.

وأضاف أن إدارة المستشفى أبلغتهم بتحويلها بعد قليل إلى مشرحة مستشفى الجامعة لانتداب لجنة للتشريح.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، السبت الماضي، إخطارا بوصول 3 أطفال في حالة مرضية شديدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي ووفاتهم في غضون ساعات قليلة، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، ووفاته بعدهم.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: "محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات"، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة توفي بعدهم بساعات".



كما نُقلت الطفلتين "فرحة نصر محمد"، 14 سنة، و"رحمة نصر محمد"، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا.

وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتقرر خروجهم أول أمس الإثنين للعرض على النيابة، وبعدها تدهورت حالتها مرة أخرى وتم نقلهن مرة أخرى إلى مستشفى بمدينة المنيا، وتوفيت احداهن صباح اليوم الأربعاء.

وانتدبت وزارة الصحة لجنة من الطب الشرعي، إذ قامت بتشريح جثمان الطفل "أحمد" الذي توفي بعد أشقائه الثلاثة، ولم يتم الكشف عن أسباب الوفاة حتى اليوم، وسط حالة من الترقب لأسرة المتوفين والقرية ككل.