

تقرير - محمود عجمي:

عقارب الساعة كانت تقترب من التاسعة مساءً، والقرية الصغيرة "أبو الهدر" بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، تعيش واحدة من أجمل لياليها؛ الزغاريد تتعالى من كل بيت، والأنوار تزين الطرقات، والقلوب تخفق بفرح عروسين شابين قررا أن يبدآ حياتهما معًا وسط أحضان الأهل والأحباب.

تحرك موكب الزفاف ببطء نحو محور ديروط، إذ اعتاد الأهالي التقاط الصور التذكارية على خلفية نهر النيل تحت أضواء السيارات؛ كانت سيارة ربع نقل تحمل معدات DJ تتوسط الموكب، تصدح منها الأغاني الشعبية التي أحبها الجميع، بينما تبعتها سيارة ميكروباص تقل أقارب العروسين، يلوحون ويغنون ويضحكون.

في لحظة، تحولت الأجواء من بهجة إلى فوضى، صرخة واحدة قطعت الموسيقى، تلتها أصوات ارتطام معدني مدوٍ سيارة نقل ثقيل، تسير بسرعة غير متوقعة، اقتحمت الموكب دون سابق إنذار، فاصطدمت بالسيارتين المتوقفتين.

تطاير الزجاج، وارتفعت سحب الغبار، وسقطت الأجساد بين الحديد الملتوي صمتت الأغاني، وحل مكانها صراخ واستغاثات، هرع الأهالي من كل صوب، بعضهم يركض وآخرون يجهشون بالبكاء.

في دقائق، تحولت ليلة العمر إلى مأساة، 4 أرواح صعدت إلى السماء، و21 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، بعضهم بين الحياة والموت.

أصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات أعلى محور ديروط.

ووقع الحادث بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل معدات DJ ضمن موكب زفاف، بالإضافة إلى سيارة ميكروباص.

وفي أعقاب الحادث، انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع التصادم لتفقد الوضع ميدانيًا، حيث وجه بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، خاصة محور ديروط وطريق ديروط – أسيوط الزراعي، في إطار جهود الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.

وارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع مساء الثلاثاء أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط، إلى 3 وفيات و21 مصابًا، بينهم مشاركون في موكب زفة عروس كانت تمر بالطريق لحظة الحادث.

كان الحادث قد نتج عن تصادم 3 سيارات، بينها سيارة نقل وأخرى ربع نقل، وسيارة ملاكي، ضمن موكب زفاف، ما أدى إلى حالة من الذعر والحزن بين الأهالي عقب تحوّل أجواء الفرح إلى مأساة.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: "زينب عبد المنجي محمد، 65 عامًا، و"سوسن عبد التواب هريدي"، 47 عامًا، و"علي محمد عبد الحفيظ"، 20 عامًا".

وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.كما أسفر التصادم عن إصابة 21 شخصًا، من بينهم:

"حسن محمد شكري"، 24 عامًا، و"صفية عابد فارس"، و30 عامًا، و"ليلى محمد عبد الحفيظ"، 15 عامًا، و"يوسف محمد أحمد"، 16 عامًا، و"تحية محمد عبد الحفيظ"، 25 عامًا، و"عبد الرحمن سيد محمد"، و"صابرين محمود علي"، و"محمد رمضان هلال".

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "علياء عبد المجني حنفي"، و"أمنية خلف أحمد"، و"دياب منصور حماد"، و"عمر علي عابد"، و"منصور حماد محمد"، و"حامد علي توفيق"، و"عابد أحمد عابد"، و"مصطفى علي عابد"، و "فاطمة ربيع محمد حسن"، و"يارا صابر عبد الهادي"، و"جنات صابر عبد الهادي"، و"علياء صابر عبد الهادي"، و"ليلى محمد عبد الحفيظ".

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي عبر سيارات الإسعاف ووسائل الأهالي، كما جرى تحويل 9 حالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي نظرًا لخطورة الإصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.