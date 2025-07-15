4 وفيات و15 مصابًا.. ماذا حدث على محور ديروط؟ (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

شهد محور ديروط بمحافظة أسيوط، مساء الثلاثاء، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، إثر تصادم ثلاث سيارات، إحداها كانت ضمن موكب زفة عروس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور ديروط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كبيرة، وأخرى ربع نقل، بسيارة ملاكي كانت ضمن زفة عروس تمر عبر المحور. وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة.

شهود العيان ذكروا أن الزفة كانت تسير على المحور عندما وقع التصادم المفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، وتحول المشهد الاحتفالي إلى مأساة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الإسعافات، بينما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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