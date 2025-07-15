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فصل الرأس عن الجسد.. خمسيني يقتل والدته في قنا

10:03 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

قَتل رجل خمسيني والدته السبعينية بآلة حادة، فاصلًا رأسها عن جسدها، في قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بالحادث الذي وقع داخل منزل بالقرية، وراحت ضحيته سيدة تبلغ من العمر نحو 70 عامًا.

بعد انتقال قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، تبيّن من الفحص الأولي أن ابن السيدة المذكورة، البالغ من العمر 50 عامًا، هو من ارتكب الجريمة، مستخدمًا أداة حادة فصل بها رأس والدته عن جسدها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت وحدة المباحث بسرعة ضبط المتهم والتحري عن دوافع الجريمة وظروفها.

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محافظة قنــا جريمة قتل آلة حادة مستشفى أبوتشت المركزي النيابة العامة
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