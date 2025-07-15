مصرع طالب غرقًا داخل مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، في مياه ترعة المحمودية بمركز كفر الدوار، بعدما جرفه التيار أثناء الاستحمام هروبًا من حرارة الجو.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حالة غرق داخل مياه الترعة. وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين أن الطالب عبدالله ا.ك.م، 14 عامًا، والمقيم بمنطقة الفاخورة، نزل للاستحمام بالترعة فغرق نتيجة جرف التيار له، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان.

أودع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.