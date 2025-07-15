بالصور- يوم رياضي للأطفال ضمن فعاليات "تحدي اللياقة" بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نظّمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الثلاثاء، يومًا رياضيًا مجانيًا للأطفال من سن 3 سنوات فأكثر، ضمن فعاليات برنامج "تحدي اللياقة"، بالتعاون مع مبادرة "قوامي لتكنولوجيا الرياضة ورعاية القوام".

شهد اليوم تقسيم الأطفال المشاركين إلى فرق وفقًا للفئات العمرية، وتنوعت الأنشطة بين تمارين لياقة بدنية، وسرعة حركة، وقوة تحمل، ومرونة، إضافة إلى تحديات فردية وجماعية، تحت إشراف مدربين محترفين ومؤهلين.

تأتي الفعالية ضمن الأنشطة الصيفية التي تنظمها المكتبة، والتي تم تمديدها إلى يومين نظرًا للإقبال الكبير، حيث خُصص اليوم الأول للأولاد، ويُقام يوم الفتيات غدًا الأربعاء.

وتُبرز هذه الفعاليات حرص مكتبة مصر العامة بدمنهور على دعم تنمية الطفل بدنيًا وثقافيًا، والمساهمة في إعداد جيل صحي وواعٍ ومبدع.